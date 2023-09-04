انطلاق مباريات الجولة الخامسة من تصفيات الصعود للمجموعة الأولى

بنغازي 04 سبتمبر 2023 (وال)- تنطلق غدًا الثلاثاء؛ منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمجموعة الأولى، بإقامة ثلاثة مباريات هامة.

على ملعب أبوسليم؛ يسعى الأنوار متصدر المجموعة الأولى مناصفة مع المروج برصيد الـ 10 نقاط، تخطي القرضابية الواقع في المرتبة الأخيرة من المجموعة ذاتها برصيد نقطة وحيدة.

يقابل البروق ثالث الترتيب برصيد الـ 5 نقاط، نظيره وفاق أجدابيا خامس الترتيب برصيد الـ 3 نقاط، على أرضية ملعب نادي الترسانة.

في ختام مباريات المجموعة الأولى، يستضيف ملعب نادي الوحدة لقاء البرانس ونجوم أجدابيا، لاسيما وأن البرانس يحتل المرتبة الرابعة برصيد الـ 3 نقاط جمعها من 3 لقاءات، فيما يحتل نجوم أجدابيا سادس الترتيب برصيد نقطة وحيدة جمعها من 3 مباريات. (وال – بنغازي) س أ

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