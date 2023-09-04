بقيادة التونسي أنيس الباز الأخضر يستعد للموسم الجديد

البيضاء 04 سبتمبر 2023 (وال)- باشر فريق الأخضر لكرة القدم على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء، تحضيراته استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وسيقود الكتيبة الخضراوية طاقم تدريب من تونس يقوده المدرب أنيس الباز، الذي أستلم زمام أمور الفريق خلفًا للمصري عبد الحميد بسيوني.

الأخضر الذي أنهى الموسم الماضي في المرتبة الرابعة برصيد الـ 26 نقطة، وقدم مشاركة طيبة في الكونفدرالية الأفريقية، ووصوله إلى دور المجموعات.

وشهدت تدريبات الفريق حضور الأسماء الجديدة التي تم التعاقد معها من قبل إدارة النادي، يتقدمهم المالي فريدريك أنقوما، بالإضافة إلى المهدي الكوت، ومجدي أرطيبة، وعلاء الفوني، ناهيك على حضور التونسيان الوافدان محمد بن عمار، والصادق توج. (وال – البيضاء)

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