الطائرة الليبية تستهل مشوارها في أمم أفريقيا بالفوز على غانا

القاهرة 04 سبتمبر 2023 (وال)- أستهل المنتخب الليبي للكرة الطائرة مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم الإثنين، بفوز مستحق على نظيره غانا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن حساب أولى مباريات دور المجموعات.

المباراة التي جرت بالعاصمة المصرية القاهرة؛ تمكن فيها المنتخب الوطني من السيطرة على مجريات اللقاء مبكرًا، متفوقًا بذلك في الشوط الأول بنتيجة 25 – 23.

في المقابل، منتخب غانا يعيد الكفة في الشوط الثاني حاسمًا أموره لمصلحته بنتيجة 25 – 18، لكن المنتخب الوطني عاد مجددًا ليبسط سيطرته متفوقها في الشوطين الثالث والرابع 25 – 15، و 25 – 20.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الليبي للكرة الطائرة أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة، صحبة غانا، كينيا، الكاميرون. (وال – القاهرة)

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