سحب قرعة كأس ليبيا لكرة السلة للفئات العمرية بالمنطقة الشرقية

بنغازي 05 سبتمبر 2023 ( وال ) – سحبت قرعة اتحادية حكام كرة القدم في مدينة بنغازي قرعة كأس ليبيا لكرة السلة لفرق المنطقة الشرقية لفئتي تحت ( الـ 18 و الـ 20 ) عاماً، للموسم الرياضي 2022 – 2023، وذلك بحضور مندوبي الأندية المشاركة.

وأسفرت القرعة التي جرت – أمس الاثنين – والتي يشارك فيها ستة أندية وهي النصر، والمروج، والأهلي، والهلال، وخالد بن الوليد، بالإضافة إلى النجم الأزرق عن مواجهات نارية بفئتي تحت الـ 18 و الـ 20 عاماً لكرة السلة، لاسيما أن البطولتين سيلعبان بخروج المغلوب من ثلاثة مراحل

مراسم القرعة التي ترأسها رئيس الاتحاد الفرعي ورئيس لجنة المسابقات الفرعية بالمنطقة الشرقية، كانت نتائج فئة تحت الـ 18 عام قوية، حيث ستقام في الـ 6 من سبتمبر الحالي مباراتين قويتين، ففي اللقاء الأول والذي سيلعب بالقاعة المغطاة للألعاب الرياضية بنادي النصر، يحل خالد بن الوليد ضيفاً على النصر، بينما يستضيف بذات اليوم الأهلي فريق النجم الأزرق.

وسيقابل في المرحلة الثانية من كأس ليبيا لفئة تحت الـ 18 عام والتي ستجرى في الـ 9 من سبتمبر الجاري، فريق الهلال المتفوق من لقاء النصر وخالد بن الوليد، بينما سيلعب المروج بذات اليوم مع المتأهل من لقاء الأهلي والنجم الأزرق.

نتائج قرعة تحت 20 عاماً

وأسفرت قرعة كأس ليبيا للسلة لفئة تحت 20 عاماً، عن مواجهتان قويتان بالمرحلة الأولى، والتي ينص نظامها إيضًا بخروج المغلوب، ففي الـ 7 من سبتمبر الجاري في اللقاء الأول يتبارى الهلال مع خالد بن الوليد، والنصر يحل ضيفاً على الأهلي في قمة مبكرة.

ففي المرحلة الثانية من ذات الفئة، سيواجه النجم الأزرق المتأهل من لقاء الهلال وخالد بن الوليد، وستكون المباراة بقاعة نادي النصر، بينما سيقابل المروج المتأهل ديربي بنغازي النصر والأهلي، في حين ستكون المقابلة بقاعة أحد أطراف ديربي بنغازي. (وال – بنغازي) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال