البشائر يعتلي صدارة المجموعة الثانية من دوري الصعود الليبي

بنغازي 05 سبتمبر 2023 (وال) – جرت – أمس الإثنين – منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الصعود المؤهلة إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمجموعة الثانية “الدور السباعي”، وذلك بإقامة ثلاثة مباريات، موزعة على ثلاثة ملاعب.

اعتلاء فريق البشائر صدارة المجموعة الثانية، بعدما قلب تأخره إلى فوز أمام النهضة بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

وسجل أهداف البشائر في هذه المباراة التي توسطها الحكم الدولي عبد الباسط شهوب، كل من محترفه المالي شيباني تراوري، ومحمد البرقلي، ومحمد أغليو، بالإضافة إلى هدف سجل من نيران صديقة.

النهضة الذي كان متقدماً على صعيد النتيجة حتى الأمتار الأخير من المقابلة، تناوب على تسجيل أهداف الثلاثة كل من علي صالح، وزكريا قداوي، وعلى الكشكري، وبذلك يصعد البشائر إلى صدارة ترتيب المجموعة برصيد الـ 8، فيما تجمد رصيد النهضة عند النقطة الـ 7 محتلاً الترتيب الثاني.

التعادل يسدل سدوله

وفي اللقاء الثاني ساد التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة لقاء الترسانة والملعب الليبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب درنة البلدي.

هذه المواجهة قادها الحكم مصطفي الدرسي، حيث بادر فيها فريق الملعب الليبي بالتسجيل عند الدقيقة الـ 53، وذلك عن طريق محمد القنطري، لكن هدف التعديل للترسانة جاء بواسطة كرة حرة مباشرة نفذها فؤاد الخرايفي، في الدقيقة الـ 67.

وبهذه النتيجة، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، أصبح الملعب الليبي برصيد الـ 6 نقاط واقعاً في المرتبة الثالثة بالمجموعة، بينما أصبح رصيد الترسانة برصيد الـ 5 نقاط محتلاً بها الترتيب الخامس.

ركلة جزاء

وفي ختام مباريات المجموعة الثانية، ساد التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لقاء الشموع والنصر زليتن، في المباراة التي الفريقين على أرضية ملعب نادي الصداقة في مدينة شحات.

المواجهة التي توسطها الحكم رافع الحوتي، شهدت تسجيل أربعة أهداف، لاسيما أن اهداف النصر زليتن سجلهما كل من عبد السلام الجواب، ومحمد العلاقي من ركلة جزاء، بينما سجل أهداف الشموع كل من محترفه الكونغولي سينالي، وصالح الرقيق.

وبهذه النتيجة، يضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، لصبح الشموع رابعاً برصيد الـ 5 نقاط، بينما أصبح رصيد النصر زليتن برصيد الـ 4 نقاط واقعاً في المرتبة الأخيرة للمجموعة. (وال – بنغازي) س أ

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