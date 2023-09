المنتخب الوطني يواجه غينيا الاستوائية غدا الأربعاء في ختام التصفيات الإفريقية

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم يوم غد الأربعاء منتخب غينيا الاستوائية ضمن ختام منافسات تصفيات كأس إفريقيا المقامة بالكوت ديفوار مطلع العام القادم

مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية سيسعى من خلالها المدرب سالم جلالي لمنح الفرصة للاعبين الشباب الذين اختارهم في القائمة التي ضمت أربعة وعشرين لاعبا حيث تعبر المباراة ضمن خطة الاتحاد الليبي لكرة القدم الذي وضعها تحضيريا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي يقص شريطها بمواجهة المنتخب إسواتيني في شهر نوفمبر القادم

هذا ويشار إلى أن المنتخب الوطني فقد فرصة التأهل لكأس إفريقيا بحلوله في المركز الأخير ضمن منتخبات المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط

المصدر قناة ليبيا الأحرار

