تحصل البطل الليبي سعيد الحاسي على قلادة فضية و برونزية ضمن منافسات بطولة العالم للقوة البدنية لفئة الناشئين المقامة برومانيا

وتحصل الحاسي على القلادة الفضية في منافسات رفعة الثقبين في وزن 120 كلجم في حين نال الميدالية البرونزية بحلوله في المركز الثالث في المجموع العام من منافسات بطولة العالم التي شهدت مشاركة 15 دولة

وشارك المنتخب الوطني للقوة البدنية في منافسات بطولة العالم برياضيين وهم سعيد الحاسي و عبد السلام الطالب

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post سعيد الحاسي يحل ثالثا في المجموع العام في بطولة العالم للقوة البدنية لفئة الناشئين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار