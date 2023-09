باشر فريق السويحلي تدريباته بملعبه استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

وشهدت التدريبات الذي يقودها المدرب التونسي الجديد لسعد جردة حضور اللاعبين الجدد الذين تعاقد معاهم النادي في فترة انتقال اللاعبين الحالية كالمغربي محمد الفقيه والتونسي هيثم العيوني و النيجيري جون أوكلي و الدوليين محمود وال و زكريا الهريش

