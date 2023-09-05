فريق الطائرة الليبية يحقق فوزه الثاني على التوالي بالبطولة الأفريقية

القاهرة 05 سبتمبر 2023 (وال) -حقق المنتخب الليبي للكرة الطائرة، فوزه الثاني على التوالي بكأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، عقب تفوقه على منتخب كينيا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة المصرية القاهرة أمس الإثنين.

ونجح المنتخب الوطني في هذه المواجهة من بسط سيطرته وأفضليته على أحداث اللقاء، ليتمكن فرسان المتوسط من إنهاء الشوط الأول لصالحهم بنتيجة (25 -23)، بينما حسم المنتخب الليبي الشوط الثاني لمصلحته بنتيجة ( 25 \ 22 )، أما نتيجة الشوط الثالث فكانت ( 25-12 ).

يشار أن المنتخب الليبي للكرة الطائرة، اوقعته القرعة في المجموعة الثالثة صحبة منتخبات (غانا، وكينيا، والكاميرون). (وال القاهرة) س إ.

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