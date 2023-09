أصدر وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا بصرف كامل الديون المتراكمة للمدربين والإداريين والحكام المترتبة على الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال السنوات الماضية.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي وكيل الوزارة جمال أبونوارة مع مجموعة من الحكام والمدربين والإداريين بمكتب ديوان الوزارة.

وأصدر الجويفي البدء الفوري في تسوية كامل الديون المتراكمة على اتحاد الكرة، وإعداد الصكوك المالية الخاصة بها، وتسليمها خلال الأسبوع الجاري.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي يصدر قراراً بصرف كامل الديون المتراكمة للمدربين والإداريين والحكام appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار