نادي الأنوار يتأهل للدوري الممتاز بفوزه على القرضابية 1-0

تأهل فريق الأنوار بشكل رسمي إلى الدوري الممتاز بفوزه على فريق القرضابية بنتيجة 1-0 في الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الصعود إلى الدوري لفرق المجموعة الأولى.

وانحصرت بطاقة التأهل الثانية إلى الدوري الممتاز بين فرق المروج والبرانس ووفاق أجدابيا والذي سيحدد بشكل كبير ملامح الفريق المـرافق للأنوار إلى الدوري الممتاز من خلال منافسات الجولة السادسة التي تقام يوم السبت القادم.

ويملك فريق المروج صاحب الـ10 نقاط الفرصة الأكبر للصعود إلى الدوري الممتاز حيث يكفيه الفوز في الجولة القادمة على فريق الأنوار لضمان تأهله بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز في حين يدخل فريق البرانس الذي يملك 6 نقاط في مواجهته أمام القرضابية بملعب الترسانة بخيار الفوز ومن ثم ينتظر ما يحدث في لقاء المروج والأنوار والحال ينطبق أيضا على فريق وفاق أجدابيا صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط الذي يواجه جاره نجوم أجدابيا بملعب الوحدة.

