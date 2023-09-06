“وال”| لقاء عمل حول التدريب النفسي لحراس المرمى والأكاديميات والمدارس ببنغازي

بنغازي 06 سبتمبر 2023 (وال)- كشف مدرب حراس المرمى للمنتخب الليبي لكرة القدم محمد البوسيفي، عن إطلاق برنامج تدريبي جديد حول الإعداد والتدريب النفسي لحراس المرمى استهدف الأكاديميات والمدارس الرياضية بمدينة بنغازي والفئات السنية.

وقال البوسيفي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تنمية القدرات النفسية لدى عناصر التدريب، والمهارات الأساسية والرعاية النفسية بالمرور على عدة محاور تتعلق بالعمل التدريبي، وهي الصدق في التعامل العاطفة، والبعد عن التحيز ودراسة الحالة الاجتماعية للمتدرب.

وتطرق البوسيفي لمهارات اللازم تواجدها في المدرب؛ قائلا إنه من الضروري أن يلتزم المدرب بالمعرفة والقدرة على توصيل المعلومة، والصبر والسيطرة والقدرة على تطبيق المهارة، والمشاركة والتنوع في عملية التدريب.

وأوضح البوسيفي أن اللقاء العمل تناول الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المدرب مع الناشئين أثناء التدريب، وكيفية تفادي هذه الأخطاء، بالإضافة إلى تركيز المدربين على الأداء المبذول وليس على النتيجة، وضرورة التعرف على العوامل النفسية المؤثرة على المتدرب الناشئ من 6 سنوات إلى 10 سنوات.

وشدد البوسيفي على أنه من الأساسي أن تُدرس العلاقة بين المدرب والمتدرب، وكيفية التدرج في المهارات لمدربي حراس المرمى.

واختتم البرنامج التدريبي بحلقة نقاش عن كيفية تدريب حراس المرمى في فئتي الأشبال والأواسط، بمشاركة واسعة من مدربي الأكاديميات والمدارس في بنغازي، حيث تم مناقشة الملفات الهامة للمدرب والمتدرب وكل ما يجب أن يلتزم به المدرب أثناء عمله. (وال – بنغازي)

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