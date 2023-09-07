بالفيديو : منتخب ليبيا يتعادل مع غينيا الاستوائية ويمنح هدية للمنتخب التونسي

تعادل منتخب ليبيا لكرة القدم، ضمن الجولة الختامية من تصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستدور بساحل العاج في بداية العام 2024، مع منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-1، في المباراة التي دارت الأربعاء، على أرضه وأمام جماهيره، في ملعب شهداء بنينا بمدينة بن غازي.

وظهر فرسان المتوسط خلال المباراة بوجه مهزوز، بعد أن خرجوا من حسابات التأهل منذ الجولات الماضية، ما جعل المدير الفني سالم الجلالي يعتمد على تشكيل مكون من اللاعبين الشبان، في ظل غياب نجوم المنتخب مثل المعتصم بالله المصراتي وحمدو الهوني ومحمد صولة.

ودخل الليبيون الشوط الثاني بمستوى سيئ، بعد أن تلقوا الهدف الأول في الدقيقة 62، من اللاعب جوزي إيلو، لكن هذا الهدف، كان له مفعول إيجابي على المحليين، بعد أن تحسن أداء اللاعبين، ليتمكنوا من تعديل النتيجة في الدقيقة 80، بعد ركلة ركنية دقيقة نفذها نور الدين القليب، وأسكنها حسين طقطق في الشباك.

وبهذا التعادل، قدم المنتخب الليبي هدية لشقيقه التونسي الذي أصبح مطالبا بالانتصار في المباراة التي ستجمعه الخميس، بمنتخب بوتسوانا، من أجل تصدر المجموعة أمام منتخب غينيا الاستوائية الذي كان سيحسم الصدارة في حال فاز بالمباراة.