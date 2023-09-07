المنتخب الليبي يختتم التصفيات الأفريقية بتعادله مع منتخب غينيا الاستوائية

بنغازي 07 سبتمبر 2023 (وال) -اختتم منتخب ليبيا الأول لكرة القدم، مشوار التصفيات الأفريقية بتعادل مع ضيفه منتخب غينيا الاستوائية، بنتيجة هدف في كل شبكة، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة العاشرة، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ” الكوت ديفوار “.

جرت المواجهة أمس الأربعاء، على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي في مدينة بنغازي، قادها الحكم التشادي محمد اليوا، وشارك بها المنتخب الوطني بوجوه شابة منها من سجل حضور لأول مرة مع المنتخب.

الشوط الأول من المقابلة لم يشهد هجمات خطرة على المرميين، فمستوى النصف الأول لم يرتقي إلى المطلوب، حيث غابت فيه الأهداف لينتهي سلبيا بين المنتخبين.

أما المنتخب الضيف فتقدم بهدف السبق، وذلك عن طريق لاعبه جوسي اليو، وذلك في الدقيقة (62)، خاصة أن هدف التعديل للمنتخب الوطني كان برأسية البديل حسين طقطق، عند مطلع الدقيقة (81).

يشار أن لقاء الذهاب الذي جرى على أرضية ملعب “مالابو” الجديد في مدينة مالابو الغينية في السادس من يونيو 2022، قد فقده المنتخب الوطني بهدفين دون رد، كانت بإمضاء كل من فيديريكو بيكورو، وهدف عكسي كان بواسطة محمد التوهامي.(وال بنغازي) س إ.

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