الهلال السعودي يرفض عرضًا من الاتفاق لضم ديلغادو

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رفض نادي الهلال السعودي التفريط في خدمات ميشائيل ديلغادو لاعب وسط الفريق لنظيره الاتفاق، بعد تألقه في الفترة الماضية.

وتلقى نادي الهلال عرضًا شفهيا لضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 عامًا من نادي الاتفاق، للتوقيع معه قبيل إغلاق سوق الانتقالات مساء اليوم الخميس.

ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” تقريرًا قالت فيه إن الهلال رفض عرضاً شفهياً، لضم الجناح البرازيلي ميشائيل ديلغادو، وسط رغبة زرقاء بعدم التخلي عن اللاعب بعد أن كانت الأنباء تشير إلى رحيله.

وانتقل ديلغادو إلى نادي الهلال في 2022، قادمًا من فلامنغو البرازيلي، بعقد يمتدّ لمدة 3 سنوات.

وكانت عدة أندية برازيلية قد أبدت اهتمامها في وقت سابق بالتعاقد مع ديلغادو مثل ساو باولو، وبالميراس، وفلامينغو، إلا أن الهلال رفض التخلي عن لاعبه.

يذكر أن الهلال تعاقد في السوق الصيفي الحالي، مع البرازيلي نيمار، وألكسندر ميتروفيتش وياسين بونو ومالكوم دي أوليفيرا وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وروبين نيفيز وكاليدو كوليبالي، وحسان تمبكي ومحمد الربيعي.

كما أعاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لقيادة الفريق.