سلة خالد بن الوليد تقصي النصر من كأس ليبيا

بنغازي 07 سبتمبر 2023 (وال) – أقصى فريق خالد بن الوليد لكرة السلة لفئة تحت 18 عام نظيره النصر من كأس ليبيا للعبة لفرق المنطقة الشرقية للموسم الرياضي 2022-2023، في المباراة التي جمعت الفريقين بالقاعة المغطاة بنادي النصر.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأربعاء – ثنائي تحكيمي متكون من جلال الورفلي حكماً أولاً، ومحمد بن صريتي حكماً ثانياً، تمكن فيها خالد بن الوليد من حسم الفترة الأولى لصالحة بفارق (3) نقاط، وبواقع (20 مقابل 17) نفطة.

الفترة الثانية من المواجهة، نجح فيها النصر من العودة في اللقاء بفارق (5) نقاط، وبنتيجة (21 مقابل 16) نقطة، ليكون أجمالي الشوط الأول للنصر بنتيجة (38 مقابل 36) نقطة.

النصف الثاني من المواجهة بسط فيه خالد بن الوليد على مجريات اللقاء، منهياً الفترة الثالثة لصالحة بنتيجة (12 – 16) نقطة، فيما كانت الفترة الأخيرة أيضًا لخالد بن الوليد بفارق (13) نقطة، وبواقع (24 مقابل 11) نقطة.

وبهذا تكون نتيجة الشوط الثاني لمصلحة خالد بن الوليد بنتيجة (45 مقابل 27) نقطة. (وال – بنغازي) س أ

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