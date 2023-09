أبوسليم يواجه فريق كامبالا سيتي الأوغندي في الـ17 من الشهر الجاري

اختارت إدارة نادي أبوسليم ملعب حمادي العقربي برادس لاحتضان مباراته أمام فريق كامبالا سيتي الأوغندي في الـ17 من الشهر الجاري ضمن ذهاب الدور الـ32 الأول من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وكلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم بوركيني لإدارة مباراة أبوسليم وكامبالا سيتي الأوغندي بقيادة الدولي حميدو ديرو .

ويستعد فريق أبوسليم لخوض معسكرا تحضيريا قصيرا بتونس سيسعى من خلاله المدرب التونسي شكري الخطوي لرفع العامل البدني والذهني للاعبين بأمل تهيئهم بالشكل المطلوب قبل مواجهة الفريق الأوغندي.

