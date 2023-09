تقام يوم غد الجمعة مباريات الجولة السادسة من مرحلة الصعود للدوري الممتاز لفرق المجموعة الثانية بإقامة مباريات هامة في ملعب درنة وشحات وشيخ الشهداء

وتنطلق مباريات الجولة السادسة لحساب فرق المجموعة الثانية الساعة 16:30 مساء حيث يستضيف ملعب درنة أحد ديربيات مدينة مصراتة والذي يجمع فريق البشائر المتصدر برصيد 8 نقاط بفريق الشموع صاحب المركز الرابع برصيد 5 نقاط في حين يستقبل ملعب شحات قمة أخرى تجمع النهضة الوصيف برصيد 7 نقاط بفريق الملعب الليبي ثالث ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط وتختتم مباريات الجولة بلقاء الوطن والنصر زليتن بملعب شيخ الشهداء

