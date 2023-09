تقام يوم السبت القادم مباريات المجموعة الأولى بمباراة قمة تجمع الأنوار والمروج بملعب أبوسليم

ويسعى فريق المروج في مواجهة فريق الأنوار التي ستقام بملعب أبوسليم بتحقيق الفوز لضمان مرافقة الأنوار للدوري الممتاز وفي باقي مباريات الجولة السادسة يلاقي الوفاق اجدابيا جاره النجوم بملعب نادي الوحدة في حين تختتم مباريات الجولة بمواجهة البرانس والقرضابية بملعب نادي الترسانة .

