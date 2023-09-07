عبدو: المنتخب الوطني لكرة الطائرة استحق تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة

بنغازي 07 سبتمبر 2023 (وال)- صرح إداري المنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة مجدي عبدو، إن المنتخب الوطني استحق تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعزيمة الرجال والطاقم الإداري والفني.

تصريحات عبدو جاءت عقب الفوز في المباراة الثالثة على التوالي بكأس الأمم الأفريقية، بعد فوز على منتخبات غانا وكينيا.

وقال عبدو – في تصريح مرئي نشرته وزارة الرياضة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك – (لعبنا اليوم مباراتنا الثالثة والأخيرة في المجموعة أمام المنتخب الكاميروني؛ وهو منتخب قوي وله صولات وجولات في كرة الطائرة وشارك في بطولات عالمية وبطولات أولمبية، وكانت آخر مشاركته في كأس العالم لكرة الطائرة، واليوم تفوقنا عليه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد).

ونوه عبدو لجهود وزارة الرياضة على ما قدمته من دعم، وكذلك الجمهور الليبي في مصر الذي ساند المنتخب في مباراة اليوم والتي أقيمت في القاهرة.

بدوره، قال اللاعب المنتخب عبد الرحمن أبوز ريبة: “الحمد لله الذي وفقنا اليوم بفوزنا على المنتخب الكاميروني بنتيجة ثلاثة مقابل شوط واحد، وهي مباراة الأخيرة في تصفيات المجموعات والتي كانت تحدد ترتيب المنتخبات، وأقدم شكري لجمهور الليبي الذي كان في موعد وأهدي فوزنا إلى الشعب الليبي”.

من جهته، قال اللاعب محمد الغول: “أحمد الله على انتصارنا الثالث في المجموعة، ورجال المنتخب كانوا في الموعد، والنسق كان تصاعدي وكل مباراة كانت أفضل من التي تلتها، ومباراتنا اليوم كانت صعبة جدًا كما تعلمون أن المنتخب الكاميروني كان وصيف النسخة الماضية من البطولة الأفريقية، واليوم بحمد لله تفوقنا عليهم بنتيجة ثلاثة مقابل شوط واحد”.

وكان المنتخب الوطني قد تفوق في مباراتين الأولى أمام غانا وتفوق عليه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء، والثانية أمام كينيا وتفوق عليه أيضًا بثلاثة أشواط نظيفة.

يُشار إلى أن المنتخب الليبي للكرة الطائرة، كانت قد أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة صحبة منتخبات (غانا، وكينيا، والكاميرون). (وال القاهرة) (وال) م ب

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