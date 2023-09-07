سلة خالد بن الوليد تعبر الهلال وتضرب موعدًا مع النجم الأزرق

بنغازي 07 سبتمبر 2023 (وال)- عبر فريق خالد بن الوليد لفئة تحت 20 عامًا نظيره الهلال بنتيجة ( 62 – 53 ) نقطة، ضاربًا موعدًا لمُلاقاة النجم الأزرق في المرحلة الثانية من كأس ليبيا لكرة السلة لفرق المنطقة الشرقية للموسم الرياضي 2022 – 2023.

المباراة التي جرت اليوم الخميس بقاعة الراحل ونيس بوخمادة بنادي الأهلي بنغازي، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من إيراهيم البرعصي حكمًا أولا، ومحمد بن صريتي حكمًا ثانيًا، بالإضافة إلى إبراهيم الهتاك حكمًا ثالثًا، نجح فيها خالد بن الوليد من تحقيق الفوز في ثلاثة فترات، موسعًا الفارق في أكثر من مناسبة.

واستطاع الهلال فاقد نتيجة المقابلة من تحقيق الفوز في الفترة الأولى بفارق ( 3 ) نقاط، بواقع ( 17 مقابل 14 ) نقطة، لكن خالد بن الوليد عاد واستحوذ على باقي مجريات اللقاء، بدأها بالفترة الثانية متفوقًا فيها بفارق سلتان وبواقع ( 17 مقابل 13 ) نقطة، لتكون بذلك نتيجة الشوط الأول لخالد بن الوليد ( 31 مقابل 30 ) نقطة.

النصف الثاني من المواجهة؛ واصل خالد بن الوليد هيمنته على اللقاء، غالقًا كل المنافذ على لاعبي الهلال، ليتمكن من حسم أمور الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة ( 13 مقابل 8 ) نقاط.

أبناء المدرب صالح لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل واصلوا التألق والتقدم نحو لوحة هدف الهلال، لينهي بذلك خالد بن الوليد الفترة الأخيرة لمصلحة بنتيجة ( 3 ) نقاط، بواقع ( 18 مقابل 15 ) نقطة، لاسيما وأن نتيجة الشوط الثاني انتهت لمصلحة خالد بن الوليد بنتيجة ( 31 مقابل 23 ) نقطة. (وال) س أ

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