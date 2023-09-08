سلة النصر تكسر حاجز المئة نقطة في ديربي بنغازي

بنغازي 08 سبتمبر 2023 (وال) – كسر فريق النصر تحت 20 عام لكرة السلة حاجز المئة نقطة في ديربي بنغازي، بتفوقه على الأهلي بفارق ( 59 ) نقطة وبواقع ( 109 مقابل 50 ) نقطة، وذلك ضمن منافسات المرحلة الأولى من تصفيات كأس ليبيا لكرة السلة لفئة المجموعة الشرقية في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة النادي الأهلي.

وقاد هذه المقابلة التي جرت – أمس الخميس – ثلاثي تحكيمي تكون من جلال الورفلي حكما أولا، وخالد أحنيش حكما ثانيا، بالإضافة إلى إبراهيم البرعصي حكما ثالثا، لاسيما أن سلة النصر كانت هي الطرف الأفضل خلال شوطي اللقاء موسعا الفارق كثيرًا.

نتائج الفترات

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة النصر بفارق سلة واحدة، وبنتيجة ( 19 مقابل 17 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة سلة النصر بفارق ( 24 ) نقطة، وبنتيجة ( 33 مقابل 9 ) نقاط، بينما كانت نتيجة الشوط الأول نصراوية بنتيجة ( 52 مقابل 26 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لمصلحة سلة النصر أيضا بفارق ( 9 ) نقاط، وبنتيجة ( 52 مقابل 16 ) نقطة، فضلا على أن الفترة الأخيرة انتهت للنصر بنتيجة ( 23 – 9 ) نقاط، وبهذا تكون محصلة الشوط الثاني نصراوية بنتيجة ( 57 مقابل 26 ) نقطة. (وال – بنغازي) س أ

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