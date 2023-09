يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة مساء اليوم نظيره التشادي في الدور الربع النهائي من منافسات كأس أفريقيا للكرة الطائرة.

ويسعى المنتخب الوطني للكرة الطائرة بقيادة مدربه التونسي غازي قزبعة لكتابة اسمه بين الأربعة الكبار في منافسات القارة السمراء بتخطي التشاد في الدور الربع النهائي؛ ليضرب موعدا في النصف النهائي لملاقاة الفائز من لقاء الجزائر ورواندا في الدور قبل النهائي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post المنتخب الوطني للكرة الطائرة يواجه تشاد الساعة 18:00 مساء في الدور الربع النهائي من منافسات كأس أفريقيا للكرة الطائرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار