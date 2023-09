فريق أبوسليم يستعد في تونس لمواجهة كامبالا سيتي الأوغندي في 17 سبتمبر الجاري

يباشر فريق أبوسليم تدريباته بتونس استعدادا لمواحهة فريق كامبالا سيتي الأوغندي ضمن منافسات الدور الـ32 الأول من كأس الكونفدرالية الأفريقية في الـ17 من الشهر الجاري.

ويسعى فريق أبوسليم بقيادة مدربه التونسي شكري الخطوي من خلال التدريبات اليومية للرفع من وتيرة التحضيرات بأمل تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبل مواجهة الفريق الأوغندي يوم الأحد القادم بملعب حمادي العقربي برادس.

وكلف الاتحاد الأفريقي طاقم تحكيم بركيني بإدارة مواجهة أبوسليم وكامبالا بقيادة الحكم الدولي حميدو ديرو

المصدر قناة ليبيا الأحرار

