فريق المروج يعود إلى الدوري الممتاز

المرج 09 سبتمبر 2023 (وال) – بتفوقه على فريق الأنوار ضمن فريق المروج لكرة القدم عودته إلى دوري الأضواء بعد تصدره الدوري سباعي الصعود للدوري الليبي الممتاز.

وجار صعود المروج بعد فوزه في أربعة مباريات على القرضابية ونجوم أجدابيا والوفاق والأنوار وتعادله مع البروق .

ويبقى للمروج مباراة واحدة أمام البرانس لختام الدوري السباعي .

فريق المروج الذي تأسس في العام 1959م، وصعد لدوري الدرجة الأولى في الموسم الرياضي 1972 -1973 .

وهبط في الموسم الذي يليه ليعاود الصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم الرياضي 87.86 واستمر في دوري الأضواء حتى الموسم الرياضي 2001 – 2002، ولم يحلف المروج الحظ للصعود إلا في الموسم الرياضي 2022 – 2023 .

صاحب المروج إلى الدوري الممتاز فريق الأنوار من مدينة الابيار. (وال – المرج ) ع ع

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