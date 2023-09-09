اختتام فعاليات الدورة التدريبية لحكام ألعاب القوى بالمنطقة الجنوبية

سبها 09 سبتمبر 2023 (وال) -اختتمت بمنطقة (ابريك) اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية لحكام ألعاب القوى بالمنطقة الجنوبية، بمشاركة واسعة من أغلب مناطق الجنوب، وباستضافة نادي الربيع الرياضي التقافي الاجتماعي، وإشراف الاتحاد الفرعي لألعاب القوى بالمنطقة الجنوبية.

استمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام، قدمت فيها أهم ما توصلت إليه قوانين التحكيم، إلى جانب بعض الدروس النظرية والعملية المرتبطة بهذه اللعبة، التي تمارس من الرياضيين من مختلف الفئات العمرية جنوب البلاد.

واختتمت الدورة بترقية عدد من الحكام من المستوى الأول إلى المستوى الثاني بحسب التخصصات في هذا المجال.(سبها وال).

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