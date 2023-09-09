طائرة ليبيا آخر المتأهلين الى نصف نهائي أمم أفريقيا

نجح المنتخب الليبي للكرة الطائرة في حجز آخر تذاكر نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 24 المقامة في ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 حتى 14 سبتمبر/أيلول الجاري.

وصعد منتخب ليبيا لقبل النهائي بعد فوزه على نظيره التشادي بنتيجة 3-0.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على صالة رقم 3 في ستاد القاهرة الدولي ندية كبيرة بين الفريقين قبل أن يحسمها المنتخب الليبي بفضل خبرات لاعبيه.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: “25-20، 26-24، 25-13”.

وبهذه النتيجة ضرب المنتخب الليبي موعدًا مع شقيقه الجزائري الذي صعد بعد تفوقه على رواندا بنتيجة 3-0 أيضا.

الجدير بالذكر أن المنتخب التونسي هو حامل اللقب في آخر 3 نسخ، وهو البطل التاريخي لهذه البطولة برصيد (11) لقبا، يليه منتخب مصر (8) آخرها عام 2015.