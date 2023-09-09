المروج يتفوق على الأنوار بثلاثية ويعودان سويا لدوري الأضواء

بنغازي 09 سبتمبر 2023 (وال) – عاد فريق المروج إلى مصاف فريق الدوري الممتاز لكرة القدم بعد غياب دام أكثر من 22 عاما، عقب تفوقه على المتأهل سلفا فريق الأنوار بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات الصعود للدوري الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب نادي أبوسليم في العاصمة طرابلس.

ودخل مدرب المروج صالح رحيل في هذه المقابلة التي جرت – اليوم السبت – وقادها الحكم الدولي عبد الواحد حريويدة بهدف واحد وهو تصدر المجموعة الأولى’ والوصول إلى النقطة ( 13 ).

وكما كان متوقعا كان لاعبي المروج أكثر رغبة’ ليتمكن الجزائري هشام النقاش وبضربة رأسية ترجمة الكرة العرضية داخل شباك الأنوار قبل انقضاء الحصة الأولى بدقائق قليلة.

في الشوط الثاني المد الهجومي للمروج تزايد’ ومطالبات المدرب صالح رحيل من خارج الملعب تعالت’ بتسجيل هدف ثاني’ لينجح التونسي حسام الدين الطبوبي تحقيق مطالب مدربه’ بإحرازه الهدف الثاني’ واختتم ثلاثية المروج الكونغولي ماكامبو بتسجيله للهدف الثالث’ وذلك من ركلة جزاء. (وال – بنغازي) س أ

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