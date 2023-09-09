جماهير الأهلي بنغازي تستعد للاستحقاق الإفريقي المقبل

بنغازي 09 سبتمبر 2023 (وال) – عقدت مجموعة من جماهير النادي الأهلي بالاتفاق مع رابطة المشجعين اجتماعا طارئا مساء أمس الجمعة بقاعة اجتماعات فندق برينيتشي بنغازي .

وناقش الحضور وضع الترتيبات النهائية وتجهيز المدرجات قبل مباراة ذهاب الدور “32” من البطولة الإفريقية المزمع إقامتها يوم الأحد الموافق 16/09/2023 ضد نظيره “اسيك ميموزا الافواري” بملعب شهداء بنينا الدولي.

المجتمعون أكدوا على ضرورة توحيد الصف والظهور بمظهر يليق باسم الأهلي وجماهيره الوفية المخلصة واستحداث الأفكار والمقترحات الجديدة الحضارية فوق المدرجات والتي لم يسبق مشاهدتها من قبل.

الاجتماع وزعت فيه المهام وشكلت اللجان والاتفاق على رئيس ونائبين ولجنة اجتماعية ولجنة مالية وأخرى فنية.

في ختام الاجتماع شدد الجميع على عدم الإقصاء ورفض استغلال الكيان لمصالح شخصية ومد أصول الترابط والتقارب بين كافة الجماهير والتأكيد على تفعيل الدور الاجتماعي والوقوف في وجه أي تدخلات من شأنها المساس بحقوق وممتلكات مؤسسة النادي الأهلي. (وال – بنغازي) ف ح

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