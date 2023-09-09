الطائرة الليبية تتأهل للدور النصف نهائي من البطولة الأفريقية

القاهرة 09 سبتمبر 2023 (وال) – نجح – اليوم السبت – للمنتخب الليبي للكرة الطائرة من التأهل للدور النصف نهائي من كأس الأمم الأفريقية، عقب تفوقه على منتخب تشاد بثلاثة أشواط دون رد’ في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة القاهرة (3) للألعاب الرياضية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونجح منتخبنا الوطني في هذه المواجهة من بسط سيطرته وأفضليته على أحداث اللقاء’ مؤكدا قوته في هذه النسخ’ ليتمكن الفرسان من إنهاء الشوط الأول لصالحة بنتيجة 25 \ 20 ليواصل منتخبنا التفوق والتقدم في الشوط الثاني بنتيجة 25 \ 24 ‘ فيما تمكن منتخبنا من حسم أمور الشوط الثالث لصالحة بنتيجة 25 \ 17.

وبهذا الفوز ضرب منتخبنا الوطني موعدا لملاقاة منتخب الجزائر في الدور النصف نهائي من البطولة ذاتها، عقب فوزه السهل على منتخب رواندا.

يذكر أن الدور النصف نهائي من كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة ” رجال ” صعدت إليه منتخبات ليبيا، والكاميرون، ومصر، والجزائر. (وال – القاهرة) س أ

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