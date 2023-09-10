للمرة الثانية تواليا … سلة النصر تتخطى المئة نقطة وتتأهل لنهائي كأس ليبيا

بنغازي 09 سبتمبر 2023 (وال) – نجح فريق النصر تحت 20 عام لكرة السلة للمرة الثانية تواليا في تخطي المئة نقطة’ عقب تفوقه على نظيره المروج بفارق ( 22 ) نقطة’ وبواقع ( 100 مقابل 78 ) نقطة’ وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية من تصفيات كأس ليبيا لكرة السلة لفرق المجموعة الشرقية’ في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة نادي النصر للألعاب الرياضية.

هذا وقاد المقابلة التي جرت – أمس السبت- ثلاثي تحكيمي تكون من عبد الحميد الحمري حكما أولا’ و إبراهيم البرعصي حكما ثانيا’ وموسى الأوجلي حكما ثالثا’ لاسيما أن هذا اللقاء جاء سريعا وقويا’ فضلا على أن الفريقان تقاسما على صعيد الفترات.

نتائج الفترات

الفترة الأولي : انتهت لصالح سلة النصر بفارق ( 8 ) نقاط ‘ وبنتيجة ( 24 مقابل 16 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة سلة المروج بفارق سلة وحيدة وبنتيجة ( 21 مقابل 19 ) نقطة ‘ فيما كانت نتيجة الشوط الأول نصراوية بنتيجة ( 43 مقابل 37 ) نقطة.

الفترة الثالثة: انتهت لمصلحة سلة النصر بفارق ( 19 ) نقطة’ وبنتيجة ( 31 مقابل 12 ) نقطة’ فضلا على أن الفترة الأخيرة انتهت للمروج بنتيجة ( 29 – 26 ) نقطة.

وبهذا تكون محصلة الشوط الثاني نصراوية بنتيجة ( 57 مقابل 41 ) نقطة’ ليضرب النصر موعدا لملاقاة فريق خالد بن الوليد في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة لفرق المنطقة الشرقية. (وال – بنغازي) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال