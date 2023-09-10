سلة خالد بن الوليد تعبر النجم الأزرق وتضرب موعدا في النهائي مع النصر

بنغازي 10 سبتمبر 2023 (وال) – ضرب فريق خالد بن الوليد تحت 20 عام موعدا لملاقاة نظيره النصر في نهائي كأس ليبيا لفرق المنطقة الشرقية’ إثر تغلبه على النجم الأزرق بفارق ( 5 ) نقاط’ وبواقع ( 58 مقابل 53 ) نقطة’ وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية من تصفيات كأس ليبيا لكرة السلة لفرق المجموعة الشرقية’ في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة نادي الأهلي.

وقاد المقابلة التي جرت – أمس السبت- ثلاثي تحكيمي تكون من خالد أحنيش حكما أولا’ ومحمد بن صريتي حكما ثانيا’ بالإضافة إلى إيراهيم على حكما ثالثا’ لاسيما أن هذا اللقاء جاء سريعا وقويا منذ البداية’ فضلا على أن الفريقين تقاسما التفوق على صعيد الفترة الأولى لتكون بذلك ( 9 مقابل 9 ) نقاط.

وشهدت الفترة الثاني إثارة كبرى’ ومستوى ممتاز’ خاصة من جانب أبناء المدرب صالح حويل’ ليتمكن الأخير في نهاية المطاف من الظفر بنتيجتها بفارق نصف سلة ‘ وبواقع ( 20 مقابل 19 ) نقطة’ وبهذا يكون إجمالي الشوط الأول لخالد بن الوليد بفارق نصف سلة’ وبنتيجة ( 29 مقابل 28 ) نقطة.

الربع الثالث من اللقاء’ استعاد فريق النجم الأزرق عافيته وتوازنه’ وظهر بشكل مغاير تماما عن النصف الأول’ والذي فقده إجمالا بنصف سلة’ لينجح النجم الأزرق في تحقيق الفوز في ثالث الفترة بفارق (3) نقاط’ وبواقع (10 مقابل 7) نقاط، مبقيا على آماله في إمكانية التأهل للنهائي’ خاصة أن أجمالي الفترات الثلاثة كانت لصالحه بفارق سلة وحيدة’ وبنتيجة ( 38 مقابل 36 ) نقطة.

وحملت الفترة الرابعة والأخيرة إثارة وتسويق بين الفريقان’ فتعددت الألعاب من الجانبين من أجل بلوغ النهائي’ لكن سلة خالد بن الوليد استطاع أن توسع الفارق و متفوقة بأخر الفترات بفارق ( 7 ) نقاط’ وبواقع (22 مقابل 15) نقطة’ فيما كان إجمالي الشوط الثاني لمصلحة خالد بن الوليد بفارق سلتان’ وبنتيجة ( 29 مقابل 25 ) نقطة. (وال – بنغازي) س أ

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