يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة المنتخب الجزائري يوم غد الاثنين في نصف نهائي كأس أفريقيا المقام حاليا بمصر.

وسيسعى المنتخب الوطني في مواجهة الغد لتخطي المنتخب الجزائري لتأهل للنهائي الذي سيجعل من منتخبنا يتأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم عام 2025 وأولمبياد باريس عام 2024.

ويشار إلى أن المنتخب الوطني للكرة الطائرة تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على كينيا بنتيجة 3-0.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post المنتخب الوطني للكرة الطائرة يواجه المنتخب الجزائري يوم غد الاثنين في نصف نهائي كأس أفريقيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار