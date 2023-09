الأنوار والمروج يصعدان للدوري الممتاز من فرق المجموعة الأولى

صعد فريق المروج إلى الدوري الممتاز بعد فوزه على فريق الأنوار بنتيجة 3-3 ضمن الجولة الخامسة من منافسات سباعي العود للدوري الممتاز.

ورافق فريق المروج فريق الأنوار للصعود للدوري الممتاز بعد وصوله إلى النقطة 13 في تدريب فرق المجموعة الأولى.

ويحل فريق الأنوار في المركز الثاني برصيد 13 نقطة في حين يأتي البرانس في المركز الثالث برصيد 9 نقاط ومن ثم وفاق اجدابيا رابعا برصيد 6 نقاط والبروق خامسا بـ5 نقاط ويأتي نجوم اجدابيا والقرضابية في المركز السادس والسابع برصيد نقطة وحيدة.

