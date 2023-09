المنتخب الوطني للكرة الطائرة على موعد مع التاريخ اليوم عندما يواجه المنتخب الجزائري في نصف نهائي أفريقيا

يخوض منتخبنا الوطني للكرة الطائرة اليوم الإثنين عند الساعة الرابعة عصرا مباراة نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة أمام المنتخب الجزائري في البطولة المقامة في مصر.

مواجهة المنتخب الجزائري هي الثالثة على التوالي بعد أن لعب المنتخبان في دوري الألعاب العربية بالجزائر؛ حيث خسر منتخبنا المباراة الافتتاحية وفاز في المباراة النهائية وتوج بالقلادة الذهبية حينها، ويطمح أبناء ليبيا لتأكيد الانتصارِ الثاني على المنتخب الجزائري والوصول إلى المباراة النهائية للبطولة.

