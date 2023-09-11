المنتخب الليبي لكرة الطائرة يقترب من تحقيق الحلم الأفريقي

القاهرة 11 سبتمبر 2023 (وال)- يتأهب المنتخب الليبي مساء اليوم الإثنين نظيره الجزائري ضمن الدور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الطائرة رجال في نسختها ( 24 ) والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم والأولمبياد.

المواجهة التي تحتضنها قاعة القاهرة ( 2 ) للألعاب الرياضية بالعاصمة المصرية القاهرة، سيدخلها فرسان المتوسط بغية مواصلة سلسلة عروضهم ونتائجهم القوية التي قدموها بالبطولة الأفريقية، خاصة وأن منتخب نجح في بلوغ الدور النصف نهائي بعد أن تصدر مجموعته متفوقًا في ثلاثة انتصارات متتالية، فضلا عن أن المنتخب عزز تلك الانتصارات بفوز في الدور الربع نهائي على تشاد أهله ليكون منافسًا قويًا على ورقة النهائي الأفريقي.

ويدخل المنتخب الوطني للكرة الطائرة المباراة، رافعًا شعار التحدي، باحثًا عن بلوغ المباراة النهائية، فضلا على أن الأفضلية نسبية في هذه المواجهة يمتلكها المنتخب الوطني، خاصة وأن المنتخب الليبي سبق له أن تفوق على منافسه الجزائري بدورة الألعاب العربية التي أقيمت بالجزائر صيف هذا العام.

يذكر أن المنتخب الوطني قبل وصوله للدور النصف نهائي للبطولة الأفريقية، حقق ثلاثة انتصارات متتالية متصدرًا المجموعة الثالثة، بعد تفوق في اللقاء الأول على غانا، ومن ثم تفوق في الجولة الثانية على كينيا، واختتم مباريات المجموعة بتفوق على الكاميرون، فيما تأهل من الدور الربع نهائي للنصف نهائي متفوقًا على تشاد. (وال – القاهرة) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال