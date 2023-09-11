قافلة المشوار الطويل تنطلق من مدينة بنغازي محملة بالمساعدات الإنسانية لمدينة درنة

بنغازي 11 سبتمبر 2023 (وال) -انطلقت اليوم الإثنين، من مقر النادي الأهلي بحي الزيتون بمدينة بنغازي، قافلة نادي الأهلي الأولى لمساعدة أهالي مدينة درنة، الذين تضرروا جراء العاصفة “دانيال”، التي ضربت المدينة منذ ليلة الأحد، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة.

جاءت القافلة التي حملت اسم “قافلة المشوار الطويل”، بعد مناداة جماهير النادي اليوم لإدارة النادي، بضرورة تقديم العون والمساعدة للأهالي في مدن الشرق، وخاصة مدينة درنة، التي وصلت أحوالها إلى مستوزى كارثي.

وحملت القافلة بالمساعدات الإنسانية اللازمة في مثل هذه الظروف، كالأغطية والمفروشات والسلع التموينية المختلفة، التي تبرع بها جمهور النادي خلال ساعات معدودة، قاصدة درنة، ومازالت صالة المرحوم “الشريف يوسف” بالنادي، تستقبل المزيد من المعونات والمساعدات من جماهير الأهلي، للتجهيز لقافلة المشوار الطويل الثانية.(وال بنغازي) ف ح / س خ.

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