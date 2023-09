عبرت الاتحادات والأندية الرياضية الليبية عبر صفحاتها الرسمية عن تضامنها مع أهالي شرق ليبيا المتضررين من الفيضانات.

ونشرت اللجنة الأولمبية عبر صفحاتها الرسمية تعزية للأهالي في المناطق المنكوبة، كما أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم بيانا أعلن فيه تضامنه مع المتضررين، ومن جانبه أعلن نادي الأخضر الحداد على أرواح الشهداء الذين توفّاهم الله جرّاء السيول والأمطار التي اجتاحت المدينة، في حين نشرت أندية الاتحاد والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والمروج وغيرها منشورات تضامن وتكافل مع أهالي الشرق الليبي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأندية والاتحادات الرياضية تتضامن مع المتضررين من الفيضانات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار