أطلقت الأندية الليبية حملة تبرعات موسعة لصالح المتضررين من المناطق المنكوبة خاصة درنة.

حيث سير نادي الاتحاد ومجموعة “تيحة بويز” مساعدات وتبرعات لمناطق الشرق المنكوبة، كما فتح نادي الأهلي بنغازي باب التبرعات لأهالي مناطق ومدن الجبل المتضررة.

كما يستعد نادي الأهلي طرابلس لتيسير قافلة طبية لمساعدة المصابين في المناطق المتضررة، وأعلن النادي التنسيق والتجميع للحملة الخيرية التي تشرف عليها رابطة مشجعي نادي السويحلي الرياضي دعمًا ومساندةً ووقوفًا بجانب أهلنا في الشرق الحبيب وبخاصةٍ أهلنا في مدينة درنة للتخفيف من مصابهم الجلل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأندية الرياضية تطلق حملة تبرعات موسعة لمتضرري الفيضانات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار