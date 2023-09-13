وفاة وفقدان لاعبي كرة القدم جرّاء فيضانات درنة

بنغازي 12 سبتمبر 2023 (وال)- تُوفي عددٍ من لاعبي كرة القدم في مدينة درنة التي ضربها إعصار دانيال وتسببه في حدوث الفيضانات، مُخلفًا خسائر بشرية كبيرة وفي الممتلكات وتدمير قرى وأحياء.

من بين ضحايا الإعصار الذي ضرب الأحياء المغارة والفنار الباطن، عددٍ من اللاعبين وهم: الحسين شلوف لاعب فريق الأفريقي، وشاهين الجميل لاعب فريق التحدي ودارنس سابقًا، ولاعب فريق دارنس إبراهيم القزيري، ولا يزال المصير كل من منذر صداقة والحارس صالح ساسي لاعبا دارنس مجهولا، والدولي علي دخيل ويوسف مينا. (وال – بنغازي) س أ

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