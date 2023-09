اتحادات وأندية عربية و أوروبية رياضية تتضامن مع الشعب الليبي

تتضامنت عدة اتحادت وأندية عربية وأوربية رياضية مع مأساة التي تمر بها مناطق شرق ليبيا حيث قدم الاتحاد العربي لكرة القدم تعازيه لشعب الليبي في ضحايا السيول وأيضا الاتحاد القطري لكرة القدم الذي نشر عبر حسابه الرسمي تعزية للشعب الليبي في ضحايا السيول كما نشرت الحسابات الرسمية لأندية السد والريان والعين تعزية ومواساة لليبيين في محنتهم وفي تونس قدمت أندية الترجي والأفريقي والنجم الساحلي ونادي الصفاقسي بخاص التعازي والمواساة لضحايا السيول بشرق البلاد

وفي مصر نشر الحسابان الرسميان لنادي الأهلي والزمالك المصريان تعزية لأسر المنكوبين وأوروبيا نشرت الحسابات الرسمية للدوري الإسباني لكرة القدم خبر بالوقوف دقيقة صمت في مباريات الجولة المقبلة لمسابقتي الدرجتين الأولى والثانية كما قدم مدرب المنتخب الإيطالي لوتشانو سباليتي في تصريح لقنوات بي إن سبورت بخالص التعازي للشعب الليبي والشعب المغربي مضيفًا أن قلوب الجميع معكم وأنتم أقوياء وتستطيعون النهوض من هذه الكارثة.

