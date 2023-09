نشرت الصفحة الرسمية لنادي براغا البرتغالي بالفيس بوك وموقع X، تعازي النادي للشعب الليبي في ضحايا السيول بمناطق الشرق الليبي.

ونشر النادي صور اللاعب الليبي المحترف المعتصم المصراتي وهو يحمل العلم الوطني، وأفاد النادي في المنشور بتواصله مع المسؤولين الليبين لتقديم الدعم و توفير الاحتياجات الضرورية لأهالي تلك المناطق..

المصدر الصفحة الرسمية لنادي براغا بالفيس بوك

The post نادي براغا يتضامن مع ضحايا السيول appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار