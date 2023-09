قام عدد من لاعبي الدوري الممتاز لكرة القدم بإطلاق حملة “معاك يا درنة” تضامنا مع ضحايا المدينة والشرق الليبي عامة.

الحملة الغرض منها هو الوقوف مع المتضررين من جراء السيول التي جعلت عددا من العائلات بدون مأوى وتهدف الحملة إلى توفير منازل منتقلة حيث وصل العدد حتى الآن إلى عشرة فيما تكفل البعض الآخر بتوفير بعض الأودية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post لاعبو الدوري الممتاز لكرة القدم يطلقون حملة “معاك يا درنة” تضامنا مع ضحايا درنة والشرق عامة. appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار