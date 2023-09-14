الاتحاد الفرعي لكرة السلة ببنغازي يُعلق نشاطه إلى حين إشعار آخر

بنغازي 14 سبتمبر 2023 (وال)- قال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة السلة ببنغازي شريف العبيدي: تعليق النشاط الرياضي الخاص باللعبة إلى حين إشعار آخر، وذلك نظرًا للفاجعة الكبيرة التي ألمت بالبلاد.

وأضاف العبيدي – في تصريح لمراسل “وال” – أن “هذا التعليق جاء بعد مراسلة رسمية من الأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة السلة مجال مفتاح، قائلا: “لابد أن نتضامن مع أهالي مدينة درنة، جرّاء ما حدث لهم من أضرار بشرية كبرى في تلك الفيصانات”

وأشار شريف إلى أن تلك الرسالة الصادرة من الأمين العام بخصوص تعليق النشاط الرياضي، عُمَّمت على كافة الاتحادات الفرعية ورؤساء مجالس إدارات الأندية وأعضاء الجمعية العمومية، مطالبًا الجميع بهذا الصدد.

وأوضح العبيدي أنه من ضمن التعليقات نهائيات ليبيا لكرة السلة لفئتي تحت 18 / 20 عامًا، ولقاء كأس السوبر التي ستجمع فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد في مدينة بنغازي. (وال – بنغازي) س أ

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