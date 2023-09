أطلق الرياضي علي أمادوا “حملة لاعبي ومدربي الجنوب الليبي” لدعم أهلنا في شرقنا الحبيب.

الحملة هب لها كل رياضيي الجنوب الليبي حيث جمعت المساعدات والتبرعات لمناطق الشرق المنكوبة، لمساعدة المصابين في المناطق المتضررة، وذلك تضامنا مع أهلنا في الشرق الحبيب وخاصة أهلنا في مدينة درنة للتخفيف من مصابهم الجلل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

