الأولمبية الليبية تطلق حملة تطوعية للتبرع بالدم بمقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس

انطلقت بمقر اللجنة الأولمبية الليبية حملة تطوعية للتبرع بالدم بمقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس.

وشارك في الحملة التي تستمر ليومين أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية وعدد من الموظفين والرياضيين والإداريين بالاتحادات الرياضية.

وتقام الحملة بتعاون مع المستشفى الجامعي واللجنة الليبية لمكافحة المنشطات؛ وستكون هناك حملة أخرى في مدينة بنغازي خلال الأيام القادمة.

المصدر اللجنة الأولمبية الليبية

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