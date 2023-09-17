أبوسليم يتأهب لملاقاة كمبالا سيتي الأوغندي بالكونفدرالية الأفريقية

تونس 17 سبتمبر 2023 (وال) – يتأهب – اليوم الأحد – ممثل ليبيا في الكونفدرالية الأفريقية فريق أبوسليم لخوض مباراته أمام نظيره كمبالا سيتي الأوغندي، وذلك في إطار ذهاب الدور الـ 32 من البطولة ذاتها، في المباراة التي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب حمادي العقربي بـرادس التونسية.

ممثل ليبيا والذي تأهل في أول مشاركة له أفريقياً من الدور التمهيدي الـ 64 على حساب الأولمبي الباجي سيخوض هذه المقابلة تحت أنظار الحكم البوركيني حميدو ديرو، و سيسعى أبو سليم جاهداً لتحقيق نتيجة إيجابية مثلما حققها في الدور الأول من الكونفدرالية الأفريقية.

وبعد أن طالب أبوسليم وبالتنسيق مع الاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل لقائه أمام كمبالا سيتي الأوغندي المقررة اليوم، تضامناً مع أهالي درنة جراء عاصفة دانيال التي ضربت شرق البلاد التي خلفت الكثير من الضحايا، إلا أن كل المساعي باءت بالفشل. (وال – تونس)

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