اليوم اختتام حملة للتبرع بالدم بطرابلس وأخرى في بنغازي

تختتم اليوم في طرابلس حملة التبرعِ بالدم بتنظيم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الليبية.

الحملة التي انتهت اليوم الأحد شارك فيها أعضاء مجلسِ إدارة اللجنةِ الأولمبية الليبية، وعدد من الموظفين والرياضيين والإداريين بالاتحاداتِ الرياضية بالتعاونِ مع المستشفى الجامعي واللجنة الليبية لمكافحة المنشطات على أَن يتم التنسيق على حملة أخرى في مدينة بنغازي خلال الأيام القادمة.

