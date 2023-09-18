فوز فريق أبو سليم على كمبالا سيتي الأوغندي في الكونفدرالية

تونس 18 سبتمبر 2023 (وال)- حقق فريق أبو سليم فوزا هاما ومستحقا على نظيره كمبالا سيتي الأوغندي بنتيجة (3-1)، ضمن إطار منافسات ذهاب الدور ال32 الأول من الكونفدرالية الأفريقية.

المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على أرضية ملعب حمادي العقربي براديس التونسية بصافرة الحكم البوركيني حميدو ديرو، نجح ممثل ليبيا في السيطرة على مجريات اللقاء، منهيا الشوط الأول لمصلحته بثنائية نظيفة.

وشهدت الدقيقة (26) أول أهداف أبو سليم، بإمضاء مهاجمه المعتصم بالله أبوشناف، وبعدها بسبع دقائق وتحديدا الدقيقة (33) عبد المنعم عكاشة تمكن من مضاعفة النتيجة بهدف ثان لينتهي النصف الأول بثنائية نظيفة.

في الحصة الثانية زاد أبو سليم من وتيرة اللقاء لزيادة الغلة، عند الدقيقة (53) استطاع حسام العباني من التوقيع على الثلاثية قبل أن يقلص كمبالا الفارق قبل عشر دقائق من النهاية بواسطة هيرمان ولساوا. (وال – تونس) س أ

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