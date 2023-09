“بي إن سبورتس” بالتعاون مع قطر الخيرية تطلق حملة تبرعات لليبيا والمغرب

أعلنت شبكة “بي ان سبورتس” عزمها توجيه إمكانات ومدى انتشار المنصات التلفزيونية والرقمية التابعة لها لمناشدة الملايين من مشاهديها ومتابعيها لدعم جهود الإغاثة العاجلة في ليبيا والمغرب أعقاب الأضرار المأساوية التي حلّت بالدولتين بفعل الكوارث الطبيعية الأخيرة.

وذكرت الشبكة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء “تتعاون بي ان سبورتس مع قطر الخيرية لإطلاق حملة تبرعات تستمر لأسبوع كامل اعتباراً من يوم الثلاثاء 19 سبتمبر الجاري من مقرها ضمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقائم في الدوحة، حيث تعرض على قنواتها باللغتين العربية والإنجليزية رمز استجابة سريعة يوجه المتبرعين بشكل مباشر نحو صفحة الحملة المخصصة لجمع التبرعات على الموقع الرسمي لقطر الخيرية وستحظى الحملة بدعم نجوم قنوات بي ان سبورتس من مقدمين ومعلقين ومحللين، فضلاً عن لاعبي كرة قدم من كبرى الدوريات الأوروبية.

وأكد محمد عبد العزيز السبيعي، الرئيس التنفيذي لبي ان سبورتس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نعرب عن تعازينا وتعاطفنا الكامل مع أشقائنا الأحباء في المغرب وليبيا”.

وأضاف : لقد تأثرنا بتداعيات المأساة التي أصابت الدولتين بشكل مباشر، لا سيما وأنّها ألقت بظلالها على العديد من موظفينا وأسرهم ومتابعينا على حد سواء ، ويتمثل واجبنا الأخلاقي، في مثل هذه الأوقات، بالوقوف معاً لمدّ يد العون إلى المتضررين.

